Üst üste 8'inci faiz artışı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.
Yılın ilk toplantısını dün yapan TC Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.
Merkez Bankası böylece art arda 8 toplantıda faiz artışına gitti.
Ekonomistler de TCMB'nin politika fazini 250 baz puan artırmasını bekliyordu.
Kararda faiz artış döngüsünde sona gelindiği mesajı verilerek "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, ek önlem mesajı da verilerek "Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir" denildi.
2023 Mayıs seçimlerinin ardından TCMB, haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere 7 toplantıda toplam 3 bin 400 baz puan faiz artırmıştı.
Resmi tüketici enflasyonu, aralık ayı itibarıyla yüzde 64,77 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonun mayıs ayında yüzde 75-80 aralığında zirveyi görmesi bekleniyor.
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