Dolar için korkutan senaryolar

TC Merkez Bankası’nın 2024 yılındaki ilk Piyasa Katılımcıları Anketi’nden dolar için kötü beklenti çıktı. Ankette halihazırda 30.20 TL seviyelerinde olan dolar kurunun 40 liraya yükseleceği tarihe dair öngörüde bulunuldu. IMF ise Dolar’ın 2028’de 119,85’e yükselmesini bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 52’si finansal sektör ve 16’sı reel sektör olmak üzere toplam 68 katılımcının yanıtları ile şekillenen 2024 yılının ilk Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı. TCMB’nin internet sitesinden paylaşılan raporda, dolar kurunun 40 liraya yükseleceği tarihe yönelik beklenti verilirken, yatırımcıları yakın gelecekte bekleyen önemli gelişmelere dikkat çekildi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bağımsız politikalar yürütmesi beklenen merkez bankalarının aksine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yıllarda para politikaları “siyasi erkle birlikte” yürütmekle eleştiriliyor.

FAİZ %45’TEN SONRA ARTMAYACAK

Türkiye’de geçen yılki 28 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni ekonomi yönetimi ilk adım olarak parasal sıkılaşma sürecini başlatırken, Haziran ayı itibarıyla %8.5 seviyesinde olan politika faizleri 7 PPK toplantısı üst üste alınan faiz artırım kararları sonucunda %42.5’e yükseldi. Gerek şirketlerin kredi hamleleri, gerekse de yatırımcıların döviz tercihleri için belirleyici bir öneme sahip olan faiz artırımlarının son olarak 25 Ocak tarihli PPK toplantısında 250 baz puan artırılması ve politika faizinin uzun bir süre boyunca %45 seviyesinde sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.

DOLAR KURU 9 LİRA YÜKSELECEK!

Tüm bu beklentiler karşısında dolar/TL paritesi için en dikkat çekici tahmin, Piyasa Katılımcıları Anketi’nde kamuoyu ile paylaşıldı. Ankette halihazırda 30.20 TL seviyelerinde olan dolar kurunun 40 liraya yükseleceği tarihe dair öngörüde bulunuldu. Katılımcıların, “Yıl sonu itibarıyla bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? (TL)” şeklinde yöneltilen soruya verdikleri yanıtların ortalaması alınarak çıkarılan tabloya göre, Türkiye’de TCMB’nin tahmini doğrultusunda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla görülmesi beklenen dolar kuru 39.9958 olarak kayıtlara geçti. Bir başka deyişle Türkiye ekonomisi, yılın son gününü dolar kurunun 40 liraya dayandığı bir ekonomik ortam ile sonlandıracak.

S&P

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Türkiye büyüme beklentilerini 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Kurum dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor.

İngiliz bankası Barclays de, Türkiye için dolar ve euro kur tahminlerini açıkladı. Banka, dolar kurunu 2024’ün ilk çeyreği için 33.20 TL, ikinci çeyreği için 37 TL olarak tahmin ediyor. Üçüncü çeyrekte doların 41 TL olacağını ve yıl sonunda ise 43.80 TL’ye çıkacağını öngörüyor.

Barclays’in Euro tahminleri ise şu şekilde:

2024’ün ilk çeyreği: 34.86 TL

2024’ün ikinci çeyreği: 39.22 TL

2024’ün üçüncü çeyreği: 44.28 TL

2024 sonu: 47.74 TL

IMF

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini paylaşırken dolar/TL içinde önümüzde altı yıla ilişkin beklentileri belli oldu.

IMF, ortalama dolar/TL kurunun 2024’te 29,92’ye, 2025’te 44,99’a, 2026’da 65,32’ye, 2027’de 89,02’ye, 2028’de 119,85’e yükselmesini bekliyor.

DEUTCHE BANK

Deutche Bank ise 2024'te dolar kurunun 38 liraya ulaşacağını tahmin etti.

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley'de yıl sonunda 1 doların 38 TL'ye karşılık olmasını bekliyor.

ABD merkezli Citibank ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dikkat çeken bir tahmin yaptı. S&P ile Citibank, 2024'te dolar/TL'nin 40 lirayı bulmasını öngördü.

Goldman Sachs ile Barclays'a göre ise dolar/TL kuru yıl sonunda 40 lirayı aşacak. Goldman Sachs tarafından yapılan tahminde 40,70 beklentisi oluşurken Barclays ise 43,80 olarak tahmin etti.

İKTİDARIN DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’ne göre, dolar/TL kuru 2024 yıl sonunda 39,46 liraya ulaşması bekleniyor.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre ise 2024 yılı ortalama dolar kuru 36,78 TL civarında olacak.

