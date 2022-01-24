Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in acı kaybının ardından ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı. İşte ünlülerin Fatma Girik'e veda mesajları...

FATMA GİRİK'İN SON FOTOĞRAFI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı.

Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.





İşte ünlü isimlerden Fatma Girik paylaşımları...

FİLİZ AKIN

"Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim."

EDİZ HUN

"Çok çok üzgünüm."

FAZIL SAY

"Fatma Girik. Sevgiyle saygıyla. Işıklarda uyusun. Türk halkının başı sağolsun."

DEMET AKBAĞ

"Çocukluğum, ilk gençliğim, oyunculuk hayalleriyle yanıp tutuşurken, hayranlıkla izlediğim filmlerin menekşe gözlü kadın oyuncusu… Işıklar içinde uyu."

ALİ SUNAL

"Ah Fatma Girik... Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…"

DEMET EVGAR

"Bir rolü canlandırırkenki kendine has yırtıcı, cesur ve sürprizli tarzı ilham vermiştir hep. Yeşilçam‘ın yapmacık starlarından olmamıştır asla. Yeniyi, tasarlanmamış olanı sunma yeteneğiyle bu ülke için çok büyük bir değer. Ve üstüne bizi ülke halkı olarak ta hayal kırıklığına uğratmamıştır o dik duruşuyla, sağ duyusuyla. Yolculuğun güler yüzünle sürsün sonsuzluğa.

Türk milletinin başı sağolsun."

GÜLBEN ERGEN

"Türk sinemasının yürekli oyuncusu Fatma Girik. Ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin."

SUNA YILDIZOĞLU

"Nur içinde yatsın Fatma Girik. Güzel starımız, güzel insan"

DENİZ SEKİ

"Dört yapraklı yoncadan biri soldu. En büyük oyuncularımızdan, mavi gözlü çınarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun."

ZAFER ALGÖZ

"Yeşilcam'ın topuklu efe’si, herkesin kıymetlisi, Fato ablamız da veda etti. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun."

CELİL NALÇAKAN

"Fâni dünyadan bir büyük yıldız kaydı. Bir ölümsüz âlemde O’nu bekleyen aşkın yanına. Mekanınız cennet, devriniz dâim olsun Sayın Fatma Girik."

GONCA VUSLATERİ

"Kadın Hamlet'im.. canımızın içi.. Başımız sağ olsun..."

BETÜL DEMİR

"Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık. Öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik... "

MEHMET ASLAN

"Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam’ın en güzel aktrislerinden Fatma Girik hayatını kaybetti. Çok üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun. Eserleri ölümsüz."