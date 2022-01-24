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Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti

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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in acı kaybının ardından ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı. İşte ünlülerin Fatma Girik'e veda mesajları...

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Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti

 

 FATMA GİRİK'İN SON FOTOĞRAFI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı.

Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

İşte ünlü isimlerden Fatma Girik paylaşımları...

 
Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 2

FİLİZ AKIN 

"Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 3

EDİZ HUN 

"Çok çok üzgünüm."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 4

FAZIL SAY

"Fatma Girik. Sevgiyle saygıyla. Işıklarda uyusun. Türk halkının başı sağolsun."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 5

DEMET AKBAĞ

"Çocukluğum, ilk gençliğim, oyunculuk hayalleriyle yanıp tutuşurken, hayranlıkla izlediğim filmlerin menekşe gözlü kadın oyuncusu… Işıklar içinde uyu."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 6

ALİ SUNAL 

"Ah Fatma Girik... Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…"


 
Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 7

DEMET EVGAR

"Bir rolü canlandırırkenki kendine has yırtıcı, cesur ve sürprizli tarzı ilham vermiştir hep. Yeşilçam‘ın yapmacık starlarından olmamıştır asla. Yeniyi, tasarlanmamış olanı sunma yeteneğiyle bu ülke için çok büyük bir değer. Ve üstüne bizi ülke halkı olarak ta hayal kırıklığına uğratmamıştır o dik duruşuyla, sağ duyusuyla. Yolculuğun güler yüzünle sürsün sonsuzluğa.
Türk milletinin başı sağolsun."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 8

GÜLBEN ERGEN

"Türk sinemasının yürekli oyuncusu Fatma Girik. Ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 9

SUNA YILDIZOĞLU

"Nur içinde yatsın Fatma Girik. Güzel starımız, güzel insan"


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 10

DENİZ SEKİ

"Dört yapraklı yoncadan biri soldu. En büyük oyuncularımızdan, mavi gözlü çınarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 11

ZAFER ALGÖZ

"Yeşilcam'ın topuklu efe’si, herkesin kıymetlisi, Fato ablamız da veda etti. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 12

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN 

"Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun."


 
Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 13

CELİL NALÇAKAN

"Fâni dünyadan bir büyük yıldız kaydı. Bir ölümsüz âlemde O’nu bekleyen aşkın yanına. Mekanınız cennet, devriniz dâim olsun Sayın Fatma Girik."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 14

GONCA VUSLATERİ

"Kadın Hamlet'im.. canımızın içi.. Başımız sağ olsun..."


Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 15

BETÜL DEMİR

"Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık. Öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik... "


 
Ünlüler Fatma Girik'e sosyal medya mesajlarıyla veda etti - 16

MEHMET ASLAN 

"Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam’ın en güzel aktrislerinden Fatma Girik hayatını kaybetti. Çok üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun. Eserleri ölümsüz."

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