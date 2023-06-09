Un, ekmek ve makarnaya zam geliyor

Türkiye’de yeni buğday alım fiyatları, toptan un fiyatını yüzde 21,4 artırdı. Bunun markette satılan unun fiyatına da yansıyacağı belirtilirken, makarnaya da 1-2 ay içinde yüzde 15 zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'daki fırıncılar ise gelecek ay 240 gram ekmeğin 6 TL'den 8 TL'ye çıkmasını isteyecek



TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 TL fiyat açıklamış, çiftçiye ton başına 1000 TL de destek verileceğini söylemişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Fırıncılar Odası yetkilileri, bu gelişme sonrası unun çuvalına bir günde 100 TL birden

İTO ve Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar ise İstanbul’da satılan ekmeğe yüzde 33-40 aralığında bir zam gelmesi için çalışmalara başladı.

Şu an ekmeğe resmi bir zam talebi yok ancak en geç temmuz ayının ortalarında ilgili meclislere ve esnaf odasına yeni zam talebini sunacak olan fırıncılar, 200 gram ekmeğin 5 TL’den 7 TL’ye, 240 gram ekmeğin ise 6 TL’den 8 TL’ye çıkmasını isteyecek.

MAKARNAYA DA YÜZDE 15 ZAM YOLDA

Makarna sanayicilerinin verdiği bilgiye göre ise, buğday alım fiyatlarındaki artış sanayicinin giderlerinde yüzde 15’lik bir artış yarattı.

Üke genelinde yaygın bir makarna firmasının genel müdürü, dolara bağlı olarak enerji, nakliye ve paketleme giderlerindeki artışla birlikte asgari ücret zammının da ekleneceğini belirtti ve sanayicinin maliyetlerindeki bu artışın 1-2 ay içinde makarna fiyatlarını yüzde 15 oranında artıracağını söyledi ve bu zammın peyderpey yansıtılacağını dile getirdi.

Böylece, ülke genelinde 12 TL’den başlayan bir paket makarna fiyatı 13,8 TL’ye çıkmış olacak.

Türkiye’de buğday alım fiyatlarının açıklanması sonrası un fiyatlarında yaşanan artış, ekmek ve makarna fiyatlarına da yeni zamlar getirecek.TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 TL fiyat açıklamış, çiftçiye ton başına 1000 TL de destek verileceğini söylemişti.İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Fırıncılar Odası yetkilileri, bu gelişme sonrası unun çuvalına bir günde 100 TL birden zam geldiğini ve 490 TL’den satılan 50 kiloluk unun 595 TL’ye çıktığını söylerken; bunun ilerleyen günlerde marketteki unun fiyatına da yansıyacağı belirtiliyor.İTO ve Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar ise İstanbul’da satılan ekmeğe yüzde 33-40 aralığında bir zam gelmesi için çalışmalara başladı.Şu an ekmeğe resmi bir zam talebi yok ancak en geç temmuz ayının ortalarında ilgili meclislere ve esnaf odasına yeni zam talebini sunacak olan fırıncılar, 200 gram ekmeğin 5 TL’den 7 TL’ye, 240 gram ekmeğin ise 6 TL’den 8 TL’ye çıkmasını isteyecek.MAKARNAYA DA YÜZDE 15 ZAM YOLDAMakarna sanayicilerinin verdiği bilgiye göre ise, buğday alım fiyatlarındaki artış sanayicinin giderlerinde yüzde 15’lik bir artış yarattı.Üke genelinde yaygın bir makarna firmasının genel müdürü, dolara bağlı olarak enerji, nakliye ve paketleme giderlerindeki artışla birlikte asgari ücret zammının da ekleneceğini belirtti ve sanayicinin maliyetlerindeki bu artışın 1-2 ay içinde makarna fiyatlarını yüzde 15 oranında artıracağını söyledi ve bu zammın peyderpey yansıtılacağını dile getirdi.Böylece, ülke genelinde 12 TL’den başlayan bir paket makarna fiyatı 13,8 TL’ye çıkmış olacak.