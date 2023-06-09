Çaya da zam

Türkiye’de Mayıs ayı başında bir önceki yıla göre yüzde 64 oranında artan yaş çay alım fiyatlarından sonra, dün itibarıyla kuru çay fiyatlarına da zam geldi.
Çay Sanayicisi İş Adamları (ÇAYSİAD) yetkililerine göre, Çaykur çayları yüzde 43 ila yüzde 45 aralığında zamlandı.
Bu zamla birlikte bir kilo çay fiyatının 110 liradan başlayacağını, çeşidine göre ise 140 lirayı aşacağı bilgisini veren ÇAYSİAD yetkililerinin aktardığına göre, Çaykur’un eylül ya da ekim ayında yeni bir zam yapması bekleniyor.
Dünkü zammın yalnızca Çaykur ile sınırlı kalmayacağını da belirten yetkililer ayrıca, ilerleyen günlerde özel sektörün de yüzde 30-35 aralığında fiyat artışına gideceklerini söyledi.
Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi yüzde 45 oranında zam geldiğini, bir kilo çayın 80 liradan 116 liraya çıktığını söyledi.
Geçen yıl 7 lira olan çay alım fiyatının bu yıl yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıldığını anımsatan Tüfekçi, piyasada zaten perakende çay fiyatlarına yüzde 65 oranında zam beklendiğini, dolayısıyla dün itibarıyla gelen yüzde 45’lik zammın devamının da ilerleyen aylarda yansıyacağını dile getirdi.
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