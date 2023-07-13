Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber: Acilen organ nakli olmalı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 3’üncü derece siroza yakalandı. Doktorların 9 ila 12 ay ömür verdiği oyuncunun acilen organ nakli olması gerektiği ve bunun için sıraya girdiği öğrenildi.

UFUK Özkan, “Geniş Aile” dizisinde Cevahir Kirişçi karakterini canlandırarak herkesin aklında yer edindi. Ünlü oyuncu geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıfladı. Oyuncu, Medipol Hastanesi’ndeki normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece Siroz olduğunu öğrendi. Doktorlar Özkan’a eğer acilen Organ Nakli olmazsa 9 ila 12 ay yaşayabileceği bilgisini verdi.



3 SİNEMA FİLMİNİN ÇEKİMİNİ ERTELEDİ



Ufuk Özkan, Memorial Şişli Hastanesi’nde organ nakli için sıraya girdi. Özkan, en kısa sürede organ nakli olmaması durumunda zorlu bir süreçten geçecek. Oyuncu, rol almayı planladığı 3 Sinema filminin çekimlerini de tedavi süreci başladığı için ertelemek zorunda kaldı. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.