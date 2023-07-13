banner913
banner932
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
4 0
İnönü şehitleri anıldı
İnönü şehitleri anıldı
9 0
 
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
32 0
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
43 0
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
16 0
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
71 0
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
72 0
banner964

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gitti

banner476

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gitti.

banner825
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gitti
banner960
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gitti. 
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu, temasları doğrultusunda mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelecek.
Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) ziyaret ederek, KKTC’de faaliyet gösteren bazı üniversite rektörlerinin de katılacağı değerlendirme toplantısına katılacak olan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Recep Ali Er ile görüşme yapacak.
Nazım Çavuşoğlu’na temasları sırasında bakanlık bürokratları eşlik ediyor.
Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.