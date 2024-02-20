Üç yaşındaki kızına içki içiren anneye gözaltı

Mersin'de bir kadın, üç yaşındaki kızına içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Mersin 3 yaşındaki kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddia edilen isminin baş harfleri Ç.M.Ö. adlı anne, gözaltına alındı.

Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı. Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.

Anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

