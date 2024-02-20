Cezaevinden firar etti, boşanmak isteyen eşini vurdu

Erzurum’da cezaevinden firar eden, 30 suç kaydı bulunan Şafak Saydam, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi Elif Saydam'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı

Erzurum'da 30 farklı suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Şafak Saydam, cezaevinden firar ederek kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 32 yaşındaki Elif Saydam'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti.

Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı.

Yaralı kadın yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.

