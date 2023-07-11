Üç yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da Kerem Satıcı ailesiyle Arpaöz köyüne akraba ziyaretine gitti.

6 Temmuz günü yediği yumurta nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki Kerem, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kerem burada yapılan müdahalenin sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altında tutulan Kerem Satıcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

