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“Müslüman o haçı giyemez”

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İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Çevik, "Müslüman o haçı giyemez. O haçı takamaz. Onu söylüyorum ben" dedi

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“Müslüman o haçı giyemez”
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Sosyal medya hesabından paylaştığı gerici videolarla tanınan ve İsmailağa cemaatine yakın olduğu bilinen Hüseyin Çevik, Fenerbahçe’den Real Madrid’e giden genç futbolcu Arda Güler’in transferi hakkında konuştu.
Çevik, YouTube hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
”Birkaç kişiden şey duydum mesela, ‘Real Madrid formasında haç var, o formayı nasıl giyinecek’ diyor. Kimileri de ‘İşine bak sen haç işaretine mi takıldı?’ filan diyor. Arkadaşım, zaten Müslüman o haçı giyemez. O haçı takamaz. Onu söylüyorum ben. Oraya gelene kadar 40 tane mesela var, o ayrı bir şey. ‘Futbol caiz midir ki futbolu konuşuyorsun?’ İşin başına girersen zaten şu anda ki ahvalde evden camiye, camiden eve olmamız lazım.”
 
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