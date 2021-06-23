Turkovac aşısı hakkında bilmeniz gerekenler

Dünyanın bir buçuk seneyi aşkın bir süredir corona virüsü ile mücadele ediyor. Virüsten dünya genelinde milyonlarca kişi etkilendi, bir o kadar kişi de yaşamını yitirdi. Virüsle mücadele kapsamında çeşitli aşılar geliştirildi. Şu an dünya genelinde Prifzer tarafından geliştirilen BionTech, Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac, AstraZenaca ve Moderna aşıları uygulanıyor. Ülkemizde ise aşı olmak isteyenler CoronaVac ya da BioNTech aşısını tercih edebiliyor. Corona aşılarının koruyuculukları farklı oranlara sahip olsa da temelde hepsi virüse karşı koruma sağlıyor. Türkiye de corona virüsünün başlangıcına aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığını belirtmişti. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısında Faz-3 çalışmaları başladı. Dün itibarıyla aşının ismi de açıklandı. TURKOVAC olarak duyurulan yerli aşı hakkında bilmeniz gerekenleri yazdık.

Türkiye’de şu anda Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac ve Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Pfizer ile ortak geliştirdiği geliştirdiği BioNTech aşıları uygulanıyor. Aşı olmak isteyenler CoronaVac ya da BioNTech aşısını tercih edebiliyor

Salgının başlangıcının ardından Türkiye, yerli aşı üretimi için de harekete geçmişti. Yerli aşının Faz-3 çalışmalarına başlandığı duyuruldu ve ismi TURKOVAC olarak açıklandı

TURKOVAC aşınının Kasım 2020’de Faz-1, Nisan 2021’de Faz-2 çalışmaları tamamlandı. Haziran 2021’de başlayan Faz-3 çalışmalarının ise yıl sonuna dek tamamlanması planlanıyor

Faz-1: 44 gönüllü ile Kasım 2020’de tamamlandı, hiçbir yan etki görülmediği açıklandı.

44 gönüllü ile Kasım 2020’de tamamlandı, hiçbir yan etki görülmediği açıklandı. Faz-2: 250 gönüllü ile Nisan 2021’de tamamlandı, %100 başarı oranı olduğu açıklandı. Ağır bir yan etki gözlemlenmedi.

250 gönüllü ile Nisan 2021’de tamamlandı, %100 başarı oranı olduğu açıklandı. Ağır bir yan etki gözlemlenmedi. Faz-3: Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapan gönüllüler ile 22 Haziran 2021’de başladı, 2021 sonuna dek tamamlanması bekleniyor.

TURKOVAC aşısının özellikleri neler?

TURKOVAC, tıpkı SinoVac aşısı gibi etkisizleştirilmiş virüs içeren inaktif bir aşı. İnaktif aşılar, tedavi edilmek ya da önlem alınmak istenen hastalığa sebep olan virüslerin zayıflatılmış versiyonlarını içeriyor. Bu şekilde vücut (bağışıklık sistemi) virüsü tanıyor ve hastalıkla karşılaştığında antikor üretebiliyor.

Yerli aşı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Kayseri, Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştiriliyor.

2022’nin ilk aylarından itibaren seri üretim ve uygulamanın başlaması hedeflenen aşının henüz kaç doz uygulanacağı ise kesinleşmedi

“Turkovac”ın Faz-3 çalışmalarının Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan’da da yürütüleceği öğrenildi.