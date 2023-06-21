Türkiye’de yeni asgari ücret 11 bin 402 TL

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu.

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammını açıkladı. Işıkhan yeni asgari ücreti şu sözlerle duyurdu:

“2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.”

‘MARKETTEKİ FİYATLAR KONTROL ALTINA ALINMALI’

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücret için, “İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Hem asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Marketteki fiyatların bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.

Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş idi.

Türk-İş’ten edindiğimiz bilgilere göre, toplam 15 bin 762 TL’lik işgücü maliyetinin içinde

NET SAAT ÜCRETİ 37,81 TL’DEN 50,68 TL’YE ÇIKTI

İşsizlik sigortası işveren primi 200 TL’den 268 TL’ye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL’den 2 bin 347 TL’ye çıktı.

Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu.

Brüt yevmiye 333,60 TL’den 447,15 TL’ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL’den 380,08 TL’ye çıktı.

Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL’den 59,62 TL’ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL’den 50,68 TL’ye yükseldi.

Sene başında 455

AÇLIK SINIRI 10 BİN 362 TL’YE ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Türk-İş’in son açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mayıs ayında 10 bin 362,01 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükselmişti.

Türkiye’de asgari ücret, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34'lük zamla net 11 bin 402 liraya yükseldi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu.Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammını açıkladı. Işıkhan yeni asgari ücreti şu sözlerle duyurdu:“2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.”Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücret için, “İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Hem asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Marketteki fiyatların bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş idi.Türk-İş’ten edindiğimiz bilgilere göre, toplam 15 bin 762 TL’lik işgücü maliyetinin içinde SGK işveren primi Ocak 2023’te 1551,24 TL iken Temmuz 2023’te 2 bin 79 TL’ye çıktı.NET SAAT ÜCRETİ 37,81 TL’DEN 50,68 TL’YE ÇIKTIİşsizlik sigortası işveren primi 200 TL’den 268 TL’ye yükseldi.Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL’den 2 bin 347 TL’ye çıktı.Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu.Brüt yevmiye 333,60 TL’den 447,15 TL’ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL’den 380,08 TL’ye çıktı.Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL’den 59,62 TL’ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL’den 50,68 TL’ye yükseldi.Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 482 dolar oldu.AÇLIK SINIRI 10 BİN 362 TL’YE ÇIKMIŞTIÖte yandan, Türk-İş’in son açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mayıs ayında 10 bin 362,01 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükselmişti.