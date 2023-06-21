Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz anayasasında yer alan sahiller ve ormanlık alanlar devlete ait maddesinin artık kimse tarafından takılmadığını iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.Fotoğrafta görülen yerin Mağusa ile Yeniboğaziçi arasındaki sahil kenarı olduğunu belirten vatandaşlarımız şaşkınlıklarını “Satılmadık tek karış toprak kalmayacak herhalde” diyerek şöyle dile getirdiler:“Neler oluyor?Burası Yeniboğaziçi Mini Bar-Venus arası!Denizin dibine kadar gelen bu çubuklar neyin habercisi?Bu çubuklar taaa ilerilere gidiyor!Ayrelli topladığımız, bir doğa yürüyüşü yapıp rahatladığımız 6 dönümlük bir yeri kapsıyormuş!Ara ara tavşanlara denk geldiğimiz; kışın oluşan sulak alanın üstünde kuşların döndüğü, içinde çokça hayvanın yaşadığı bir alan ilerisi.Burada neler oluyor, planlar neler bilgisi olan var mı?Ah Kıbrısım, ah Mağusam...”