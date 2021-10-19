“Türkiye’de çok iyi ağırlandık”

Türkiye’deki festivalde “en iyi yönetmen” ve “en iyi oyuncu” dallarında ödül alan “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros, Türkiye’de çok iyi ağırlandıklarını vurguladı



Türkiye’de gerçekleştirilen bir festivalde “en iyi yönetmen” ve “en iyi erkek oyuncu” dallarında ödül alan “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Türkiye’den gerçekleştirilen bir festivalde iki ödül alan ve “Andilogos Tiyatrosu” çerçevesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sanatçılarla birlikte sergilenen “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros’un açıklamalarına yer verdi.

Silvestros gazeteye verdiği röportajda özetle, Türkiye’ye gidişlerinde ve orada bulundukları sürede hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve çok iyi ağırlandıklarını belirterek ödül aldığını duyduğu anda çok duygulandığını ifade etti.

Silvestros, “çok isteyince engeller yok olur” mesajını da dile getirdi.

