banner583
14 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
50 0
 
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
21 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
26 0
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
25 0
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
15 0
banner661
banner726

“Türkiye’de çok iyi ağırlandık”

banner476

Türkiye’deki festivalde “en iyi yönetmen” ve “en iyi oyuncu” dallarında ödül alan “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros, Türkiye’de çok iyi ağırlandıklarını vurguladı

banner714
“Türkiye’de çok iyi ağırlandık”
banner721
 
Türkiye’de gerçekleştirilen bir festivalde “en iyi yönetmen” ve “en iyi erkek oyuncu” dallarında ödül alan “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Türkiye’den gerçekleştirilen bir festivalde iki ödül alan ve “Andilogos Tiyatrosu” çerçevesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sanatçılarla birlikte sergilenen “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros’un açıklamalarına yer verdi.
Silvestros gazeteye verdiği röportajda özetle, Türkiye’ye gidişlerinde ve orada bulundukları sürede hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve çok iyi ağırlandıklarını belirterek ödül aldığını duyduğu anda çok duygulandığını ifade etti.
Silvestros, “çok isteyince engeller yok olur” mesajını da dile getirdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.