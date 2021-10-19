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YDÜ’den bir sergi daha

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i, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yarın saat 17.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak

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YDÜ’den bir sergi daha
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Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Aşık Mene’nin 30 eserden oluşan "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 387’inci sergisi olacak “Varoluş”, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 2 yıldan fazladır çalışmalarını sürdüren sanatçı Aşık Mene, bu dönemin COVID-19 pandemisinin başlangıcıyla kesiştiğini söyleyerek, “Eserlerimde sanatçı olarak yaşadığım duygular ve hep birlikte yaşadığımız pandemi gerçeklerinin arka planlarıyla resimsel bir hesaplaşmayı göze aldım” dedi. Aşık Mene, “Resimlerimdeki duygu üretimleri, pandemi ortamının getirdiği ‘çalışma ve var olma’ dürtülerinin yoğun atmosferini yansıtıyor” dedi.
 
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