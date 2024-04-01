Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin

Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oy verme işlemi tamamlandı. Saat 23.55 itibariyla sandıkların yüzde 80,95’i açıldı. CHP oyların yüzde 37,1'ini alırken, AK Parti'nin oyları yüzde 36 olarak belirlendi. CHP Türkiye genelinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 36 ilde seçimi kazandı. AKP ise 23 ilde seçimi kazandı



Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Saat 23.55 itibarıyla sandıkların yüzde 80,95’i açıldı, oyların sayımı sürüyor.

Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:



CHP: % 37,1

AK Parti: % 36

YRP: %5,9

DEM: % 5,7

MHP: %4,7

İYİ Parti: %3,7

Zafer: %1,3

SP: %1

Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?Saat 23.55 itibarıyla sandıkların yüzde 80,95’i açıldı, oyların sayımı sürüyor.Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:CHP: % 37,1AK Parti: % 36YRP: %5,9DEM: % 5,7MHP: %4,7İYİ Parti: %3,7Zafer: %1,3SP: %1