Akşener görevi bırakma kararı aldı!

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını duyurdu. Özkan'ın bu açıklaması, partideki değişim ve istifaları beraberinde getirdi. Özellikle yerel seçimde yaşanan tarihi tezimetin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevini bıraktığı iddiaları ortaya atıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da istifa kararı aldığını duyurmuştu. Yİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”



