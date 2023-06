Türkiye yabancı turiste cennet, yerli turiste eziyet

Bodrum’da geçen yıl 3 yıldızlı bir otelde her şey dahil 3 kişilik bir ailenin bir haftalık tatili geçen yıl 25 bin-31 bin arası değişirken, bu yıl döviz kurundaki artış ve gelen zamlarla birlikte minimum 52 bin TL’den başlıyor

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış, tatil cenneti Türkiye'de vatandaşları artık tatil yapamayacak seviyeye getirdi.Özellikle otelleri dolduran yabancı turistler cennet koylarda tatilinin tadını çıkarırken, geçen yıla oranla katlanan fiyatlar nedeniyle Türk vatandaşlarının tatil yapma planları hayal oldu.Tatil yapma fırsatı bulan vatandaşlar ise akraba ve arkadaşlarının yazlıklarına misafir olarak tatillerini ucuza getirmeye çalışıyor.Tatile gitmenin artık hayal olduğunu söyleyen Ersin Karakaya “Ben hayat pahalılığı nedeniyle eve ekmeği nasıl götüreceğimi düşünüyorum. Aldığımız maaşlarla bırakın tatili, geçinmek bile çok zor” diyerek içinde bulunduğu durumu özetledi.ÖZ YURDUNDA GARİPSİN, ÖZ VATANINDA PARYA’Bodrum'da geçen yıl 3 yıldızlı bir otelde her şey dahil 3 kişilik bir ailenin bir haftalık tatili geçen yıl 25 bin-31 bin arası değişirken, bu yıl döviz kurundaki artış ve gelen zamlarla birlikte minimum 52 bin TL'den başlıyor.Hal böyle olunca da tatil yapmak isteyen vatandaşlar tatilini ucuza getirmek için akrabalarının ve arkadaşlarının yazlıklarına misafir olarak tatilini ucuza getirmeye çalışıyor.Yabancı turistler için ise durum çok farklı.Döviz kurundaki sıçrama nedeniyle asgari ücretli yabancı turist ise tatil cenneti Türkiye'de doyasıya tatilin tadını çıkartıyor.Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise bu durumu, “Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya” sözleriyle değerlendirdi.‘TATİLİMİ UCUZA GETİRMEK İÇİN ARKADAŞIMIN YAZLIĞINDA KALIYORUM’İstanbul’dan tatil için Bodrum’a geldiğini söyleyen Leyla Gönül,“Ben bir arkadaşımın yazlık evinde kalıyorum bu şekilde tatilimi ucuza getirmeye çalışıyorum. Yoksa bu hayat şartlarında tatil yapamaz insanlar” dedi.“Hayat zengin insanlar için, geri kalan kesim hiçbir şeye ulaşamıyor. Dar gelirli vatandaşlar artık Bodrum'da tatil yapamıyor” diyen Gönül, şöyle devam etti:“Özellikle çocuklu aileler hiç tatil yapamaz. Kendi ülkemizde üçüncü, beşinci sınıf vatandaşız. Zengin ile fakir arasındaki uçurum iyice açıldı. Ben tek yaşadığım halde maddi yönden sorunlar yaşıyorum. Uçak fiyatlarına bakıyorum uçmuş fiyatlar. Gidiş-geliş en kötü 3 bin lira. Ne yiyeceksin? Hep bakıyorsun her şeye. Meyvelere bile bakıyoruz artık. Yabancı turistler dilediğince alışveriş yapıyor, dilediği şeyleri yiyebiliyorlar ama ben yiyemiyorum. Emeklilere resmen ölün diyorlar, yaşama hakkımızı elimizden aldılar.”‘BODRUM’DA YERLİ TURİST YOK’Adapazarı'ndan tatil için Bodrum'a geldiğini söyleyen Ercan Arslan, “İnsanlar eskiden daha rahat tatil yapabiliyorlardı ama şu anda ben 3 yıl sonra tekrar Bodrum'a geldim. Bodrum'da yerli turist yok. Her şey maddiyata bakıyor. Tatil yapmak imkânsız hale geldi. Bundan 4 yıl önce dolar 1,5 liraydı, şimdi 23 lira. Bu ülkemiz için güzel bir durum değil.” diye konuştu.‘CENNET VATANIMDA YABANCILAR GÖNÜLLERİNCE TATİL YAPSIN’Eskişehir’de yaşayan emekli Nursel Şurabatır, “Gönlümüzce tatil yapmayı bırakın tatili düşünmek bile hayal oldu. Yaşanılan ekonomik kriz hepimizi derinden etkiledi. Çarşı, pazar alışverişi, market, faturalar derken ayın sonunu zor getiriyorum. Haberlerden seyrettiğime göre geçen yıl iki kişilik bir haftalık tatil 15 bin lirayken bu yıl fiyat 35 bin lira. Mümkün mü tatile çıkmak” dedi.“Ama cennet vatanımızda yabancılar gönüllerinse tatil yapabiliyorlar” diyen Şurabatır, şöyle dedi:“Ben şanslıyım, benim çocuklarım deniz kenarında. Birer hafta ziyaret bahanesi ile tatilimi yapıyorum. Ama buna ulaşamayan birçok arkadaşım, vatandaş var. Cennet vatanımızda biz kullanamıyoruz ama yabancılar çok güzel tatillerini yapıyorlar.”‘TATİL BİZİM BÜTÇEMİZİ AŞIYOR’İnşaat işçisi 45 yaşındaki Ömer Alkan ise “Tatile gidebilecek param olsa gitmek isterdim, Avrupa'dan gelen insanların yaptığı gibi. Ama biz ekonomik krizden dolayı tatile filan gidemiyoruz. Türkiye'de yaşam zor. Çalış, çalış kazandığınla ancak ev kirası ve evin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Evi zor çekip, çeviriyorum. Ay sonunu zor getiriyorum. Tatil bizim bütçemizi aşıyor. Bu yıl tatile gidemeyeceğiz. Çünkü çalışmam ve borçlarımı ödemem gerekiyor. Ekonomik gücümüz bizim tatile gitmemize engel” dedi.‘EVE EKMEĞİ NASIL GÖTÜRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM’Geçinmekte zorlandığı için tatili düşünmediğini söyleyen 57 yaşındaki işçi Ersin Karakaya, “Bizim için tatil tarih oldu diyebilirim. Ben hayat pahalılığı nedeniyle eve ekmeği nasıl götüreceğimi düşünüyorum. Bir markete giriyoruz kahvaltılıklar bile 500 liradan fazla tutuyor” dedi.“Pazara gidiyoruz, filemiz dolmadan yine 400-500 lira ödüyoruz” diyen Karakaya, şöyle devam etti:“Ev kirası desen 3 bin lira. Ay sonunu zor getiriyorum. Geçtiğimiz yıllarda tatil yerine memlekete gidiyorduk. Ancak otobüs fiyatları nedeniyle artık memlekete bile gidemiyorum. Bir memlekete gidip gelmemiz bin liranın üzerinde masrafa neden oluyor. Aldığımız maaşlarla bırakın tatili, geçinmek bile çok zor. Yeri geliyor masraf olmaması için öğlen yemek bile yemiyorum, simit ile öğünü geçiştiriyorum.”