Mağusa yollarına ne lastik ne de jant dayanıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, Mağusa içinde yapılan kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasından dolayı vatandaşların hem maddi hem de manevi olarak kayıplar yaşadıklarını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi Mağusa yollarından dolayı aracının hem kastiğinin hem de jantının mahvolduğunu dile getiren vatandaşımız, “Kazılan yollarda bir anlık dikkatsizlik maalesef çok pahallıya patlayabiliyor. Gördüğünüz gibi düştüğüm çukur hem lastiği parçaladı hem de jantı eğdi” diye konuştu.

Bu zararını kimin karşılayacağını sorgulayan vatandaşımız, “Belediye suya, temizliğe zam yaparak çatır çatır parasını alıyor. Ama yollar halen daha kazık kazı duruyor” diye konuşarak isyanını bizlerle paylaştı.

