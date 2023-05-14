Türkiye sandık başında

Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Milletvekili genel seçimine ise Türkiye genelinde 11 parti tek başına, 13 parti ittifak çatısı altında olmak üzere toplam 24 parti, 5 ittifak ve 151 bağımsız milletvekili adayı yer alıyor

Türkiye bugün 13’üncü cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekillerini belirlemek için sandığa gidiyor. .

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimde Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kuruldu. Oy verme 8.00'de başlayıp, 17.00'e kadar devam edecek .

Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Cumhurbaşkanı adayları vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da; Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı.



Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da oyunu kullanmak amacıyla eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile birlikte sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en önemli şey... Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarıyla takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor." diye konuştu.

- Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek

En önemlisinin deprem bölgesindeki oyların kullanımı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabb'imden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli."

Erdoğan, bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerinden başkanına kadar herkese başarılar dileyerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını da İstanbul'da takip edeceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan okul çıkışında bahçede bulunan vatandaşlarla selamlaştı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunduğu Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.

Öte yandan yabancı basın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde okula gelen çok sayıda gazeteci canlı yayın yaptı.



Kılıçdaroğlu oyunu kullandı



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını sundu.

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek." diye konuştu.

Oy kullandıktan sonra evine geçen Kılıçdaroğlu, buradaki gazetecilerin sorusu üzerine "Demokrasiyi özledik, gereğini yaptık." dedi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

