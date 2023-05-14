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Kilise üçüncü çocuğu dünyaya gelen Rum ailelere aylık bağlıyor

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Kilise üçüncü çocuğu dünyaya gelen Rum ailelere aylık bağlıyor
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Rum Ortodoks Kilisesi her Rum aileye üçüncü çocuk için maaş bağlamaya hazırlanıyor.
Politis “Başpiskoposluğun Üç Çocuklularla İlgili Matematiği… Kilise’nin Ödenek Araştırması başladı” başlıklı manşet haberinde Başpiskopos Yeorgios’un bu gazeteye söylediklerini aktardı.
Habere göre Yeorgios Kilise’nin önceki hedefinin her Rum aileye üçüncü çocuk için ayda 100 Euro ödenek vermek olduğunu ancak Rum İçişleri Bakanlığı’ndan doğumlarla ilgili veri aldığını, verilecek ödeneği bu verileri inceledikten sonra belirleyeceğini söyledi.
Rum İçişleri Bakanlığı’nın Yeorgios’a ilettiği verilere göre, Güney'de daha önce iki çocuk doğurmuş kadınlardan 2022 yılında doğan bebek sayısı bin 6. 790 kadın üçüncü, 177 kadın dördüncü, 25 kadın beşinci, 8 kadın altıncı, 3 kadın yedinci, 2 kadın sekizinci ve bir kadın dokuzuncu çocuğunu doğurdu.
 
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