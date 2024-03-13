banner913
banner932
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
7 0
"KKTC'yi tanıma zamanı geldi"
35 0
 
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
52 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
34 0
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
22 0
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
26 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
41 0
banner1012

Türkiye'nin yüzde 65'i oruçlu

Dindarlık Algısı Araştırması'nın sonuçlarına göre, Türkiye'de ramazan ayında düzenli olarak oruç tuttuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 66.5

banner974
Türkiye'nin yüzde 65'i oruçlu
banner971
Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Türkiye’de Dindarlık Algısı araştırmasının sonuçları ramazan ayıyla birlikte yeniden gündem oldu.
Araştırmada en dikkat çeken noktalardan birisi de oruç tutma alışkanlığına ilişkin veriler. Çalışmaya göre düzenli oruç tutma oranı eğitim seviyesi yükseldikçe azalıyor.
Türkiye'de ramazan ayında düzenli olarak oruç tuttuğunu söyleyen katılımcıların oranı yüzde 66,5.
Katılımcıların yüzde 9,4'ü ise ramazanda ara sıra oruç tuttuğunu söylüyor.
Öte yandan düzenli oruç tutma oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.