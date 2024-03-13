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“Doğa yok oluyor, biz seyrediyoruz”

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“Doğa yok oluyor, biz seyrediyoruz”
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Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, bölgede doğanın adım adım yok edildiğini ifade ederek gönderdiği fotoğraflarla sitemlerini paylaştı.
Vatandaşımız “Yazıklar olsun memleketin her tarafını peşkeş çektiler. Burası İskele – Karrpaz anayolu kavşağı yakınları. Buradaki ağaçlar ve orman kesilip yerine kumarhane yapıldı şimdi ise çok büyük bir otel inşaatı başladı veya başlayacak. Kimsenin umurunda değil. Merak ediyorum bu araziyi kim verdi ve belediye ne halt ediyor. Siyasi partiler nerde sivil toplum örgütleri, çevreciler nerede halk nerde yoksa herkes ver yiyeyim ört uyuyayım modunda mı?” dedi.
Bu yapılanların sahte diploma yolsuzluğu kadar vahim bir olay olduğunu savunan duyarlı vatandaşımız “Eğer ses çıkarmazsak arkası daha çok gelecek” diyerek doğanın yok olmasına karşı sessiz kalmamak gerektiğini kaydetti.
 
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