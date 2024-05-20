Türkiye kırmızı beyaza büründü

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Ankara’daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir oldu. TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki gençler ile sporcular, Ata’nın huzuruna çıktı. İstanbul’da bayram nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. İzmir’de Cumhuriyet Meydanı kırmızı beyazdı…

