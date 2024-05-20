banner913
banner932
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
12 0
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
20 0
 
"Tatar dünyaya savaş açtı"
29 0
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
36 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
42 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
18 0
banner1032
banner1038

Zahra Sokak’ta Gençlik Şöleni

banner1020

banner974
Zahra Sokak’ta Gençlik Şöleni
banner971
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nce organize edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri önceki gün başladı.
Sabah badminton turnuvasıyla başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde Zahra Sokak’ta yer alan 19 Mayıs Gençlik Şöleniyle devam etti.
Şölende, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halk Dansları Topluluğu, Cyprus Dance Of Fire, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Art Studio ve Breeze Of TMK dans gösterilerini sergiledi. Dans performanslarını ardından Grup Rast konser verdi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.