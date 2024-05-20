Zahra Sokak’ta Gençlik Şöleni

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nce organize edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri önceki gün başladı.
Sabah badminton turnuvasıyla başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde Zahra Sokak’ta yer alan 19 Mayıs Gençlik Şöleniyle devam etti.
Şölende, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halk Dansları Topluluğu, Cyprus Dance Of Fire, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Art Studio ve Breeze Of TMK dans gösterilerini sergiledi. Dans performanslarını ardından Grup Rast konser verdi.
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