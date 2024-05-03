banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

banner1020

banner974
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
banner971

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) son dakika enflasyon açıklaması! Nisan ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da duyurdu. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.