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Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, sanatçıları atölyelerinde ziyaret ediyor

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Zaimağaoğlu, Emel Samioğlu, Osman Keten, Salih Mustafa Çizel ve Nilgün Güney’i atölyelerinde ziyaret etti

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Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, sanatçıları atölyelerinde ziyaret ediyor
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, sanatçıları atölyelerinde ziyaret ederek sanatçıların çalışma ortamlarını gözlemledi ve son dönem çalışmalarını inceledi.
 
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, başlattığı atölye ziyaretleri çerçevesinde Emel Samioğlu, Osman Keten, Salih Mustafa Çizel ve Nilgün Güney’i atölyelerinde ziyaret etti.
 
Atölye ziyaretlerini sürdüreceğini bildiren Zaimağaoğlu, sanatçıların geleceğe dönük projeleri hakkında bilgi alarak sanatçıların Kültür Dairesi ile işbirliği yaparak hayata geçirebilecekleri projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
 
Nilgün Güney’in geçen aylarda Lefkoşa’da açtığı Bohça isimli kişisel resim sergisini Haziran ayında Kültür Dairesi himayelerinde Girne Halk Kütüphanesi’ne taşıyacakları belirten Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi katkılarıyla Nilgün Güney’in tasarladığı  Bohça isimli bir de sergi kitapçığı basacaklarını, kitapçıktan elde edilecek gelirin de Lefkoşa Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacağını bildirdi.
 
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