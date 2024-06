Mağusa'ya yıldız yağacak

24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, dört yıl aranın ardından bu yıl yeniden gerçekleştiriliyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı festival, 25 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, bu yıl 25 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ile kentin büyüleyici tarihi ve kültür mekanlarında yine binlerce festival dostuyla buluşmaya hazırlanıyor.Ülkemizde kültür sanatta marka haline gelen, yıllardır dünyaca ünlü starları Kıbrıs’a taşıyan Kıbrıs’ın güzel yaz gecelerine renk katacak Festival, 4 yıl aranın ardından yine kaliteli bir programla Kıbrıslıların karşısına çıkıyor.Bu yıl festival kapsamında; Son Feci Bisiklet Bunfyan Fırat & Mato, MFÖ – Mazhar Fuat, Cemre Arca & The Beez, Island Sedds Buzz’ Ayaz, Buena Vista Social Club’ın Grammy ödüllü yıldız ismi Eliades Ochoa ve La Casa De Papel’in sesi Cecilia Krull konserleri ile festivale renk katarken, bir okuma provasını izleyiciyle paylaşan Aliye Ummanel & So Kolektif’in “Kayıp” okuma performansı, Abdullah Öztoprak’ın sunacağı gösteri “Tek Şahidi Cümbezdi”, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği “Richard” oyunu ve dünyaca ünlü Flamenko topluluğu Los Vivancos’un üyelerinden Aaron Vivancos’un Flamenko dans gösterisi “ Woman” ilk kez festival kapsamında izleyici ile buluşacak.FESTİVAL PROGRAMIAçılış Konseri25 Haziran 2024 – Son Feci Bisiklet Bunfyan Fırat & Mato – Namık Kemal Meydanı27 Haziran 2024- MFÖ- Mazhar&Fuat – Salamis Antik Tiyatro28 Haziran 2024- “Kayıp” Okuma Performansı Aliye Ummanel & So Kolektif – Martinengo Bastion2 Temmuz 2024- Cemre Arca & The Beez, Island Seeds, Buzz’ Ayaz – Othello Kalesi4 Temmuz 2024- “Richard” Yazan & Yöneten Okan Bayülgen – Salamis Antik Tiyatro7 Temmuz 2024- Abdullah Öztoprak “Tek Şahidi Cümbezdi”- Rauf Raif Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM)9 Temmuz 2024- Eliades Ochoa Buena Vista Social Club Starı – Salamis Antik Tiyatro11 Temmuz 2024- Cecilia Krull – Othello Kalesi15 Temmuz 2024- WOMAN by Aaron Vivancos – Salamis Antik Tiyatro25 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda ücretsiz açılış konseri ile startı verilecek olan 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde, Abdullah Öztoprak’ın “Tek Şahidi Cümbezdi” moda gösterisi davetiyeli olarak, festival programında yer alan diğer konser ve gösterilerin tümü ise 200 TL, kombine bilet satışı ise 1200 TL olarak ücretlendirildi.Tüm konser ve gösterilerin saat 21:00 de başlayacağı festival hakkında bilgi ve biletler için Gazimağusa Belediyesi ve https://www.gisekibris.com adresine başvurabilirsiniz.AÇILIŞTA 3 KONSER BİRDEN24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, 25 Haziran Salı günü Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği muhteşem konserle başlayacak. Son Feci Bisiklet Konseri öncesinde ülkemizin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato Konseri gerçekleşecek.2015 yılında kurulan Bunfyah, şarkılarında Roots Rock, Dub ve Electronic seslerine yer veren, mevcut sistemi ve yolsuzlukları eleştiren, Kıbrıslı 9 kişilik bir Reggae grubu. Bob Marley, Protoje, Chronixx ve Raging Fyah gibi reggae gruplarından etkilenen grup, 2018'de "Wake Up" teklisiyle çıkış yaptı.Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat ve Mato ise lise yıllarında tanışarak Türkçe sözlü rap müziğe olan ortak tutkularıyla birbirlerine bağlandılar. Bu tutku, onların 13 yıl boyunca sadece en iyi iki arkadaş olmalarını değil, aynı zamanda Mağusa'ya olan derin sevgileriyle de birleşerek "Hisar Gommaz" çatısı altında rap müziği üretmeye devam etmelerini sağladı.SALAMİS ANTİK TİYATRO’DA MFÖ-MAZHAR ALANSON VE FUAT GÜNER RÜZGARI27 Haziran Perşembe günü Salamis Antik Tiyatro’da MFÖ Grubu’ndan Mazhar Alanson ve Fuat Güner sevenleriyle buluşacak. 1980 yılından beri birçok albüm ve şarkıları ile gönüllerde taht kuran MFÖ Salamis Antik Tiyatro’nun büyülü atmosferinde nefes kesen bir konserle müzik severlerle bir araya gelecek.ÇİFTE MEZGALLAR’DA OKUMA PERFORMANSI ‘’KAYIP’’28 Haziran Cuma günü So Kolektif iş birliği ile Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ‘’Kayıp’’ Oyun Okuma Performansı Çifte Mazgallar’da yer alacak. Kayıp oyunu bundan 10 yıl önce sahnelendiğinde 1974’ün 40. yıl dönümüydü ve bu oyunla beraber savaşın derin travmalarından biri olan kayıp şahıslar meselesi Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nda ilk defa irdelenmiş oldu. Oyun, geçmişte yaşanan savaşın, farklı kuşaklar üzerindeki kalıcı etkilerini ele alıyor. Oyun Okuma Performansı, bir oyunun prova edilmiş okumasının, izleyici kitlesi önünde gerçekleştirilmesidir. Bir oyun okuma performansında, oyuncular replikleri ezberlemiş olmazlar ve bazı sahne yönergeleri yüksek sesle okunur, bu nedenle bu performanslar sesli kitaplar veya radyo oyunlarına benzetilir.İKİ TOPLUMLU MÜZİSYENLER FESTİVALDE BİR ARAYA GELİYOR2 Temmuz Perşembe günü, Othello Kalesi’nde Mağusa’da yeni kurulmuş, rock, folk ve psychedelia öğeleri ile dolu bir indie grubu olan Cemre Arca ve The Beez, rock ve blues müzik türüne yeni bir soluk getiren Kıbrıslı Rum ve Türk müzisyenlerden oluşan Buzz’ Ayaz grubu ve 7 kişiden oluşan iki toplumlu, adanın "Akdeniz ruhu"nu yansıtan ve Kıbrıslı olmanın özünü taşıyan ancak sınırlarının ötesinde de rahatça kendine yer bulan benzersiz bir müzikal karışım grubu Island Seeds konserleri yer alacak.OKAN BAYÜLGEN’İN, SHAKESPEARE’İN ÜNLÜ TRAGEDYASINDAN ESİNLENEREK YAZIP YÖNETTİĞİ “RICHARD” 4 TEMMUZ’DA SALAMİS ANTİK TİYATRO’DAOkan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü tragedyasından hareketle yazıp yönettiği Richard ile 4 Temmuz Perşembe günü 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kalabalık oyuncu kadrosu içerisinde Bayülgen’in de Richard karakterini canlandırdığı oyun, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Net Sanat- Kabare Dada tarafından hayata geçiriliyor.TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ KÜKOM’DA7 Temmuz Pazar günü Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztürk’ün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘’Tek Şahidi Cümbezdi’’ isimli moda gösterisi yer alacak. Dünyanın ilk özgün müzikli defilesi olma özelliği taşıyan gösteride ünlü modacının kreasyonu merakla bekleniyor.BUENA VISTA SOCIAL CLUB STARI, GRAMMY ÖDÜLLÜ ELIADES OCHOA 9 TEMMUZ’DA SALAMİS ANTİK TİYATRO’DAMüzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club Starı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicileri ile buluşacak.22 Haziran 1946’da Santiago de Cuba’da Songo la Maya’da doğan Eliades Ochoa, Geleneksel Küba müziğinin önemli bir temsilcisi ve kendi kuşağının en iyi gitaristi olarak kabul edilmektedir. Kendine özgü kovboy şapkası ve siyah giymeye olan tutkusu nedeni ile bazıları onu “Kübalı Johnny Cash” olarak adlandırıyor.LA CASA DE PAPEL’İN SESİ CECILIA KRULL 11 TEMMUZ’DA OTHELLO KALESİ’NDEPopüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen, 2019 yılında “Hard” isimli single’ının ardından 2020 yılında yayınladığı “Losing My Mind” şarkısıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull 24. Uluslararasi Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 11 Temmuz’da Othello Kalesinde müzikseverlerle buluşacak.Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. Sanatçı caz dışında Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.LOS VIVANCOS’UN EFSANE DANSÇISI AARON VIVANCOS’UN YEPYENİ FLAMENKO DANS GÖSTERİSİ “WOMAN” KKTC’DE İLK KEZ 15 TEMMUZ’DA SALAMİS ANTİK TİYATRO’DALos Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi “WOMAN” 15 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, bir sembol ve kültürel bir öge olarak “kadınlık” ikonografisinden yola çıkan WOMAN, dans ile birlikte teatral, görsel-işitsel bir ifadenin hayat bulduğu ve disiplinlerarası bir yaklaşımla aktarıldığı eşsiz bir gösteri.Aarón Vivancos'un kardeşi ve Los Vivancos üyelerinden Elías Vivancos ile birlikte yarattığı cesur koreografi dansın ve özellikle avangard flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanıyor. Dünyanın dört bir köşesinde kapalı gişe sergilenen “WOMAN” KKTC’de ilk kez 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak.