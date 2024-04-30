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Türkiye'den Manzaralar

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Türkiye'den Manzaralar
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Eşini balkonda tıraş eden teyzenin fotoğrafı yürekleri ısıttı...


Bursalı Karanfil ailesi, annesi ölen kuzuya yuva oldu.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü: "Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin..."


Ayı saldırılarından bıktı, çareyi ayıya not yazmakta buldu...
Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi´ne gelen ayılar, 4 ahşap binaya girdi. Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek aradı.Tesislere 3 kez girerek zarar veren ayıya tesisin kapısına not yazarak bırakan Kayak Antrenörü Fikri Özkan, ayı saldırılarından bıktıklarını söyledi. Özkan, ayıya "Kapıyı kırmana gerek yok. Anahtar paspasın altında" notu bıraktı.


Antalya’daki Limak Lara Hotel’e yabancı site üzerinden rezervasyon yapan yerli turistten, otele gittiğinde Türk olduğu görülünce ek olarak 120 euro istendi ve itiraz etmesi üzerine otelden kovuldu.
O an başka otel bulamayacağı için ücreti ödemek zorunda kalınca, fişte yazılanlar dikkat çekti.
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