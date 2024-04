"Hem Kıbrıs Anayasası hem de AB ilkeleri çiğneniyor”

Kimliksizler Derneği, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere yurttaşlık verilmemesi konusu çözülene kadar Güney Kıbrıs'tan seyahat açılımı talep ettiklerini bildirdi. AP Milletvekili Kızılyürek de bu konuda hem Kıbrıs Anayasası hem de AB temel ilkelerinin çiğnendiğini belirtti

Kıbrıslı Türklerin ve özellikle karma evlilik çocuklarının "Kıbrıs Cumhuriyeti"ndeki vatandaşlık hakkının tartışıldığı bir panel düzenlendi.“İnsan Hakları Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Yurttaşlık Hakkı” başlıklı panel 27 Nisan Cumartesi günü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nda (KTAMS) yer aldı. Paneli yöneten Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, çevirmenlik de yaptı.Panelde konuşmacı olarak, Avukat Achilleas Demetriades, Prof. Dr. Avukat Nikos Trimikliniotis ve AB Hukukçusu Avukat Dr. Latif Aran’ın yanı sıra Kimliksizler Derneği temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Can Azer yer aldı.Avukat Achilleas Demetriades, "Kıbrıs Cumhuriyeti" yurttaşlığının, Kıbrıslı bir ebeveynden dünyaya gelen her çocuğun Anayasal hakkı olduğunu söyledi ve karma evlilik mağdurlarının tüm hukuki yolları deneyerek ısrarlı olması gerektiğini vurguladı. Dava süreçlerinin yıllarca sürdüğüne de dikkat çeken Demetriades, iç hukuk yollarının tüketilmesi halinde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne gidilebileceğini belirtti.TRİMİKLİONİTİS: "TEMEL BİR İNSAN HAKKI ÇİĞNENİYOR"Avukat Prof. Dr. Nikos Trimikliniotis, temel bir insan hakkının çiğnendiğini söyleyerek, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin anne veya babası Kıbrıslı olan herkes için yurttaşlık hakkının kabulü ve hayata geçirilmesi ile yükümlü olduğunu vurguladı.AZER: "SORUN ÇÖZÜLENE KADAR GÜNEY KIBRIS'TAN SEYAHAT AÇILIMI TALEP ETTİK"Kimliksizler Derneği temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Can Azer ise, tüm hukuki yolların zorlanması gerektiğini ancak sorunun sadece hukukla çözülemeyeceğini belirterek Güney Kıbrıs'ta yaptıkları kitlesel eylemlerin ve resmi görüşmelerin önemine değindi.Bu eylemler ve Avrupa Parlamentosu nezdindeki girişimler sonrasında "Kıbrıs Cumhuriyeti" makamlarının sorunla ilgilenmek zorunda kaldığını vurgulayan Azer, "Kıbrıs Başkanlık Sarayı"na iki defa davet edilerek taleplerini dile getirdiklerini anlattı. Kimliksizlerin mücadelesinin ve Kıbrıslı gençlerin kendi ülkelerinin vatandaşı olabilmesinin barışa ve çözüme de hizmet edeceğini anlatan Azer, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin bu gibi çocukları Kıbrıs sorununun rehini olarak tuttuğunu söyledi.Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne sundukları dilekçenin kabul edildiğini ve "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin savunmasının istendiğini ifade eden Azer, Avrupa Birliği’nin, üye bir devlette sistematik olarak gerçekleşen bu insan hakları ihlalinden sorumlu olduğunu açıkladı.AB ülkelerinin elçilikleriyle toplantılar yaptıklarını dile getiren Azer, konuştukları tüm büyükelçilerin kendilerine hak verdiğini sözlerine ekledi.Rum Bakanlar Kurulu’nun koyduğu kriterlerin "Kıbrıs Cumhuriyeti" Anayasasına ve yasalarına aykırı olduğunu anlatan Azer, hiçbir kritere ihtiyaç olmadığını, Anayasa ve yasanın herkese eşit uygulanmasını istediklerini, zaten hukuk devleti olmanın bunu gerektirdiğini ifade etti. Sorun çözülene kadar Güney Kıbrıs'tan seyahat açılımı talep ettiklerini de ekleyen Azer, Derneğin bilgi paylaşımı, eylem ve etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, tüm mağdurları Kimliksizler Derneği sosyal medya hesaplarını takip etmeye çağırdı.ARAN: "MAĞDURİYET AVRUPA ADALET DİVANI'NA TAŞINABİLİR"Avrupa Birliği Hukukçusu Dr. Latif Aran ise yurttaşlık mağduriyetinin Avrupa Adalet Divanı'na taşınabileceğini anlattı.KIZILYÜREK: "MESELEYİ BİR İNSAN HAKKI İHLALİ OLARAK GÖRÜYORUZ"Avrupa Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek de karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere yurttaşlık verilmeyerek hem Kıbrıs Anayasası hem de Avrupa Birliği temel ilkelerinin çiğnendiğini belirtti ve meseleyi bir insan hakkı ihlali olarak gördüklerini sözlerine ekledi.