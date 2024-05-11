Türkiye'de öğretmenler ayakta

İstanbul'da bir lisenin müdürünün, 17 yaşındaki Iraklı öğrenci tarafından öldürülmesi sonrası eğitimciler isyan etti. Öğretmenler dün derse girmedi. Şanlıurfa’da öğretmenler, kalem kırıp il milli eğitim müdürlüğü binasına temsili olarak kanlı önlük astı

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Okutgan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.

Dün bazı illerde grev nedeniyle sınıflar boş kaldı.

Protesto ve iş bırakma eylemleri, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de yapıldı.

Gruplar ilk olarak, öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan başta olmak üzere şimdiye dek görev sırasında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm öğretmenler için saygı duruşuna geçti.

Toplu bir şekilde İstiklal Marşı'nı seslendiren öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısına siyah çelenk bıraktı.

Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen sendikalarının ve çok sayıda öğretmenin katıldığı protestoda, "Eğitime acil şiddet yasası" ve "Eğitimde şiddete dur de" sloganları atıldı.

Can güvenliklerinin bulunmadığının altını çizen eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yasal düzenleme çağrısında bulundu.

‘Yeter Artık, İtibarsızlaştırıldık, Darp edildik, Sonunda Öldürüldük, Ötesi var mı?’ yazılı pankart açan sendika üyeleri, ellerinde ‘Yeter Artık’, ‘Öğretmenine Dokunma’, ‘Eğitimciye Şiddete Hayır, ‘Asıl Mesele Ölüyoruz’, ‘Öğretmenler Yaşamın Mimarı Onların Ardında Sessizlik Değil, Direniş Var’ yazılı dövizler ile ‘Öğretmene uzanan eller kırılsın’, ‘Yaşamak hakkımız hakkımızı isteriz’, ‘İşte memur işte sendika’, ‘Vur vur inlesin bakanlık dinlesin’, ‘Kanunu getirin şiddeti bitirin’, ‘Susma haykır şiddete hayır’, ‘Öğretmene şiddeti istemiyoruz’, ‘Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız’ sloganları attı.

