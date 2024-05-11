İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.
İTO mayıs ayı Meclis toplantısında ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında sıkıntı yaşadığı düşünülerek 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira olarak belirlendi.
Son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş 210 gram ekmek 8 lira olarak belirlenmişti.
Bununla birlikte 10 gram daha azalan ekmeğe yüzde 31 zam gelmiş oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.