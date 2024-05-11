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İstanbul'da ekmeğe zam

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İstanbul'da ekmeğe zam
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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.
İTO mayıs ayı Meclis toplantısında ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında sıkıntı yaşadığı düşünülerek 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira olarak belirlendi.
Son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş 210 gram ekmek 8 lira olarak belirlenmişti.
Bununla birlikte 10 gram daha azalan ekmeğe yüzde 31 zam gelmiş oldu.
 
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