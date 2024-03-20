Türkiye'de bayram tatili 9 gün oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıkladı.

Ankara’da ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi verdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

