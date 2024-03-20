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Avukatlık bürosuna av tüfeğiyle saldırı

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Avukatlık bürosuna av tüfeğiyle saldırı
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Baf’taki bir avukatlık bürosuna, kimliği belirsiz kişiler tarafından dün sabah av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, büro çalışanının sabah işe geldiğinde saldırıyı fark ettiğini ve polise haber verdiğini kaydederek, olay yerine gelen polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığını yazdı.
Büro sahibinin saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bilgisi olmadığı yönünde ifade verdiğini yazan gazete, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
- Suriyeliye ırkçı saldırı
Öte yandan Haravgi gazetesi ise, 44 yaşındaki bir Rum’un, Baf’ta daimi olarak ikamet eden 47 yaşındaki Suriyeliye saldırdığını yazdı.
Gazete, bu olay öncesinde bir grup Suriyelinin, Kennedy Meydanı’nda savaşı protesto etmek için eylem yaptığını ve bazı bölge sakinlerinin eylemden rahatsız olduklarını belirtti. Olayın akabinde bahsi geçen Rum’un, Suriyeli’ye saldırarak, yumruk attığı ve ırkçı nitelikli küfür ettiği kaydedildi.
Haberde, şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.
 
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