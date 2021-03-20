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Türkiye'de ay sonunda BionTech aşısı yapımına başlanabilir

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye'ye gönderilmesi gündeme gelen 4,5 milyon doz aşıya ilişkin olarak "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz"

Türkiye'de ay sonunda BionTech aşısı yapımına başlanabilir
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Kovid-19 aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama faaliyetlerine hız verilmesiyle Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Şahin, Türkiye'ye gönderilecek aşılar ve işbirliği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Uğur Şahin TÜBİTAK ile kanser araştırmalarıyla ilgili ortak çalışmalar yapmak için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, "Bizden ve TÜBİTAK'tan bilim adamlarımız görüşüyorlar. Şu anda salgın nedeniyle hemen bir nihai sonuç almak zaman alaca ama kesinlikle bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin de konuşan Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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