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Yerel vaka sayısı azalmıyor

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Yerel vaka sayısı azalmıyor
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33'ü yerel 41 pozitif vakaya rastlanırken, 28 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.
Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1/ Ķızılbaş -1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-5 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2
Girne Girne Merkez- 3/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy- 1/ Dikmen-2 /Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 10/ Pile-1
20 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7884
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 33
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 667.328
Toplam Vaka Sayısı: 4041
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3590
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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