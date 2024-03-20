Türkiye'de 4 kişiden biri yardıma muhtaç

Türkiye'de geçen yıl sosyal yardım alan hane sayısı 5 milyona vatandaş sayısı da 20 milyona yaklaştı

Yoksulluğu bitirme vaadiyle iktidara gelen AKP döneminde yoksul vatandaş sayısı hızla yükseldi. Sadece 2023’te 2.3 milyon kişi daha geçinebilmek için sosyal yardımlardan yararlanmak zorunda kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapor, Türkiye’de yoksulluğun ne boyutlara ulaştığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Verilere göre 2022 yılında 17.6 milyon olan sosyal yardımlardan yararlanan vatandaş sayısı, 2023’te 19 milyon 957 bin 824’e çıktı. Sosyal yardım alan vatandaş sayısı 20 milyona dayanırken ülkenin 85.3 milyonluk nüfusunun neredeyse 4’te biri yardıma muhtaç hale geldi. Sosyal yardım alan hane sayısı da 4 milyon 989 bin 456 haneye çıkarak 5 milyon eşiğine dayandı. “Türkiye uçacak’’ denilerek geçilen başkanlık sisteminin ilk yılı olan 2018’de sosyal yardımlara 43 milyar lira ödenmişti.

1.5 MİLYON HANE DAHA EKLENDİ

Bu tutar; 2019’da 55 milyara, 2020’de 69 milyara, 2021’de 97.8 milyar liraya çıktı. Sosyal yardımlar için 2022’de 151.9 milyar ödenirken 2023’te ise bu tutar ikiye katlanarak 305.9 milyar TL’ye yükseldi. Başkanlık sisteminde sosyal yardımlara ödenen tutar 6 yılda yüzde 611 oranında arttı. Sosyal yardım alan hane sayısı da 2018’de 3 milyon 494 bin 932 seviyesindeydi. 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 4 milyon 989 bin 456 hane, yani 19 milyon 957 bin 824 kişi sosyal yardımdan yararlanıyor. Aradan geçen 6 yılda 1 milyon 494 bin 524 hane daha sosyal yardım almak zoruna kaldı.

4.3 MİLYON HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ VERİLDİ

Yoksul vatandaşlara yapılan elektrik tüketim desteğinde de artış oldu. 2023 sonu itibarıyla 4 milyon 378 bin 839 haneye elektrik desteği verilerek 8.67 milyar liralık kaynak aktarıldı. Elektrik yardımı alan hane sayısı 2019’da 1.3 milyon, 2020’de 1.6 milyon, 2021’de 1.7 milyon ve 2022’de 2.7 milyon olmuştu. Gıda yardımı alan hane sayısı da 2023’te 1 milyona yaklaştı. Geçen yıl 957 bin 164 hanedeki 3 milyon 509 bin 427 kişiye gıda yardımı yapıldı. 2023’te 20 bin 481 hane daha gıda yardımı aldı.

