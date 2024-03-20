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4.4 milyon hane yardımsız ısınamıyor

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon kişi sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışırken, vatandaşlar evlerini ısıtmak için de devlete muhtaç hale geldi

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4.4 milyon hane yardımsız ısınamıyor
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TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporuna göre Türkiye’de 4 milyon 378 bin 839 hane elektrik faturası desteği alıyor. Ailelerdeki kişi sayısına göre aylık 75-150 kilovat saat arasındaki fatura bedeli karşılanıyor. Elektrik yardımı alan hane sayısı 2019’da 1.3 milyon seviyesindeydi. Ancak destek alan hane sayısı, derinleşen ekonomik krizin etkisiyle son yıllarda katlanarak artarak 2023’te 4.3 milyonu aştı.
162 BİN HANEYE DOĞALGAZ
Sadece geçen yıl 693 bin hane daha elektrik yardımı alarak ısınabildi. Genel seçimlerden önce bedava doğalgaz verilmesine rağmen geçen yıl 162 bin 666 hane de doğalgaz desteği almak zorunda kaldı. Yardıma ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere yıllık 1.500-3.500 lira arasında doğalgaz desteği ödemeleri ise 2022’de başlamıştı. Destekten yararlanan hane sayısı 2022’de 690 bin 30, yardım bedeli ise 516.7 milyon lira olmuştu. Geçen yıl doğalgaz desteğine talep sürdü. 2023’te 162 bin 666 haneye 117.5 milyon TL doğalgaz desteği için kaynak aktarıldı.
 
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