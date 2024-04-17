Türkiye, Avrupa’yı benzin zammında solladı

Türkiye’de benzine bir yılda yüzde 113 zam yapıldı. AB ülkelerinde ise ortalama 95 oktan benzin fiyatı 14 ayda yüzde 1.5 arttı

Avrupalılar 1 litre benzini geçen yıla kıyasla yüzde 1.5 oranında daha pahalı alırken Türkiye’de benzine bir yılda yüzde 113 zam yapıldı. İktidarın Mayıs 2023 seçimlerinden sonra devreye aldığı vergi ve zamlar ile döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıtta fiyat artışlarını beraberinde getirdi.

LİTRESİ 43 TL’Yİ AŞTI

Temmuzda akaryakıtın nispi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı benzinde 2.52 TL’den 7.53 TL’ye, motorinde de 2.05 TL’den 7.06 TL’ye yükseltildi. Ocak 2024’te ise ÖTV tutarları litre başına benzinde 9.45 TL, motorinde de 8.86 TL oldu. Üst üste gelen zamların ardından Nisan 2023’te 21.32 TL olan benzinin litre fiyatı, bu ay yüzde 113’lük artışla 43.56 TL’ye çıktı. Nisan 2023’te 20.37 TL olan motorinin litre fiyatı ise yüzde 106’lık artışla bu ay 42.1 TL oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verilerine göre Şubat 2024’te 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1.696 Euro oldu. Bu ülkelerde fiyatların 2023’ten bu yana ortalama yüzde 4’ün üzerinde düştüğü görüldü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda yüzde 1.5 arttı

FRANSA’DA UCUZLADI

Almanya’da benzinin litre fiyatı Global Petrol Prices’ın verilerine göre, bir yılda yüzde 1.6’lık artışla bu ay 1.85 Euro oldu. Aynı dönemde Belçika’da ise benzinin litre fiyatı yüzde 0.6 düşerek 1.74 Euro’ya, Fransa’da da yüzde 2.1’lik düşüş ile 1.90 Euro’ya geriledi. Danimarka’da ise benzinin litre fiyatı bir yılda yüzde 4 artarak 2.08 Euro’ya çıktı.

