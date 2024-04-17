Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini vatandaşlarımız, ilçe genelinde yavaş yavaş alt yapı sorunlarının azaldığını fakat bazı şeylerin halen daha tamamlanmadığı için büyük tehlike arz ettiğini ifade ederek bu konudaki sitemlerini gönderdikleri fotoğrafla dile getirdiler.

Gazimağusa sakini vatandaşlarımız fotoğrafta görülen kazılmış asfaltlanmayı bekleyen yerin Gaziağusa’da Başkanın mahallesi olan Baykal Mahallesi Elektrik Dairesinin tam karşısı olduğunu belirterek bu kazılmış olan yolun genişliğinin 2 metre derinliğinin ise 40 santim olduğunu vurguladılar.

Bölge sakinleri Belediye Başkanına seslenerek “Olay 20 gündür ayni sayın Başkan. Allah muhafaza bir çoluk çocuk düşmeden. Bir araba devrilmeden müdahale etseniz diyoruz” diyerek başkanı göreve davet ettiler.

Yolları asfaltlama işlerini alan şirketin neden bu çukuru kapatmadığını anlayamadıklarını ifade eden bölge sakinleri “İllaki birilerinin canının yanması mı gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladılar.

