banner913
banner932
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
17 0
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
10 0
 
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
20 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
30 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
20 0
"Sana özlemimiz bitmez"
21 0
banner1012

Türk model Avrupa'nın en güzel kadını seçildi

2024 World Miss Europe yarışmasının kazananı bir Türk kadını oldu. 1927den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada Türk model Elmas Yılmaz birinci oldu

banner974
Türk model Avrupa'nın en güzel kadını seçildi
banner971
2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türk kızı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı. 1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin genç kızları arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.
Genç model  Elmas Yılmaz, 21 ülkenin genç kızlarının yarıştığı 2024 World Miss Europe'da tarih yazdı. 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı.
1927'den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu.
"BENİM DEĞİL TÜRK KADINININ BAŞARISI"
Yarışma sonrasında konuşan Elmas Yılmaz "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum.Bu benim değil, Türk kadınının başarısı. Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk Kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.