Türk model Avrupa'nın en güzel kadını seçildi

2024 World Miss Europe yarışmasının kazananı bir Türk kadını oldu. 1927den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada Türk model Elmas Yılmaz birinci oldu



Genç model

1927'den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu.

"BENİM DEĞİL TÜRK KADINININ BAŞARISI"

Yarışma sonrasında konuşan Elmas Yılmaz "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum.Bu benim değil, Türk kadınının başarısı. Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk Kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.

2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türk kızı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı. 1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin genç kızları arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.Genç model Elmas Yılmaz , 21 ülkenin genç kızlarının yarıştığı 2024 World Miss Europe'da tarih yazdı. 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı.1927'den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu.Yarışma sonrasında konuşan Elmas Yılmaz "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum.Bu benim değil, Türk kadınının başarısı. Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk Kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.