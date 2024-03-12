Cem Yılmaz’dan içkili paylaşım

Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde içki içtiği anları yayınladığı için tepkilerin hedefi oldu

Yakın zaman önce gösterilerine başlayan Cem Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşımdan dolayı bazı kesimlerin tepkisini çekti.

5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık gündelik hayatından kareleri paylaşan Cem Yılmaz, sahura kalkılan ilk günde içtiği içkinin fotoğrafını yayınladı. Paylaşımından dolayı eleştirilerin hedefi olan Yılmaz için "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" yorumları yapıldı. Ünlü komedyen ise eleştirilere sessiz kaldı.

