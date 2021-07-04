Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Aydın'ın ilk ifadesinde ailevi sorunlar nedeniyle teslim olduğunu söylediği öğrenildi

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.



"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.



Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT'de yer alan habere göre; Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.