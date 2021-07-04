banner583
banner676
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
37 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
20 0
 
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
49 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
37 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
103 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
26 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
23 0
banner661
banner682

Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı

banner476

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Aydın'ın ilk ifadesinde ailevi sorunlar nedeniyle teslim olduğunu söylediği öğrenildi

banner666
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.

"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT'de yer alan habere göre; Aydın'ın ifadesinde  "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.