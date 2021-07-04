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MGA gençleri Mulitinov ile çalıştı, Sırbistan-Porto Riko maçını izledi

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Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) Sırbitan’ın başkenti Belgrad’da organize ettiği kamp devam ederken CSKA Moskova’da forma giyen Sırp oyuncu Nikola Milutinov ile aynı yerde idman yapmanın heyecanını yaşadı

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MGA gençleri Mulitinov ile çalıştı, Sırbistan-Porto Riko maçını izledi
Ülkemiz basketbol altyapısına önem veren kulüplerden olan Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) Sırbitan’ın başkenti Belgrad’da organize ettiği kamp devam ediyor. Günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren Gazimağusa ekibi oyuncuları, CSKA Moskova’da forma giyen Sırp oyuncu Nikola Milutinov ile aynı yerde idman yapmanın heyecanını yaşadı. Antrenör Hasan Kasap eşliğinde Sırp basketbolunda önemli yıldızlar yetiştiren antrenörlerin katkıları ile yapılan yorucu antrenmanlardan fırsat bulan oyuncular, dünya basketbolunu yakından takip etme şansı da buldu.
Sırbistan-Porto Riko maçını tribünden izlediler
Başkent Belgrad’ın ünlü basketbol mabedi olan Stark Arena’da Sırbistan’ın Olimpiyat Elemeleri'nde yarı final maçında Porto Riko ile oynadığı maçı izleme olanağı bulan gençler, Anadolu Efes’in oyuncusu Micic’in yıldızlaştığı keyifli maçı seyretme imkanı buldular.
 
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