Taneyle hurma dönemi

Türkiye'de hayat pahalılığı alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirdi... Geçmişte bol bol tüketilen ürünler artık gramla, taneyle alınabiliyor. Son olarak hurmada taneyle satışı dönemi başladı

Ramazan'a sayılı günler kala Türkiye'de hurmalar tezgahlara çıktı. Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler satışa sunuluyor. İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL. Tane ile satılan jumbo hurmalar da 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.

TANESİ 20 LİRAYI BULABİLİYOR

20 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Murat Üzümcü, “Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor" dedi

Esnaf Suat Tatlıcı, “Fiyatlarımız 200 liradan başlıyor, 620 liraya kadar hurmamız var. Taneyle satılan hurmalar peygamber efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması. Tanesi 10-15 lira. Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek. Kudüs hurmasının kilosu 200 lira, biraz daha büyük Kudüs hurması 320 lira, Jumbo hurma 420 lira" diye konuştu.

