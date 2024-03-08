Gıda satışları arttıkça fiyatlar tırmanıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemize yabancı insan sayısının gözle görülür şekilde arttığını ve bu artış nedeniyle başta gıda satışı ve giyim sektöründe bir canlanma olduğunu dile getirdiler.

Ancak gıda satışı ve giyim sektöründe satışların artmasıyla birlikte fiyatların da yukarıya tırmandığını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda yetkililerin denetimlerini artırmaları gerektiğini belirttiler.

Gerek Rusya ve Ukrayna’dan gelen gerekse Türkiye’den deprem sonrasında ülkemize gelen insanlarla birlikte nüfusun neredeyse milyona ulaştığını iddia eden vatandaşlarımız bu nedenle de gıda özellikle de sebze ve meyve satışlarının arttığını ifade ettiler.

Vatandaşlarımız özellikle gıda satışlarında yükselişi fırsat bilen bazı marketlerin fiyatlarını yukarıya tırmandırdığını, özellikle de sebze ve meyve fiyatlarının çok yükseldiğini sözlerine eklediler.

