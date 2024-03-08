banner913
banner932
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
9 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
8 0
 
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
6 0
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
13 0
20 0
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
13 0
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
23 0
banner1012

Gıda satışları arttıkça fiyatlar tırmanıyor

banner974
Gıda satışları arttıkça fiyatlar tırmanıyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemize yabancı insan sayısının gözle görülür şekilde arttığını ve bu artış nedeniyle başta gıda satışı ve giyim sektöründe bir canlanma olduğunu dile getirdiler.
Ancak gıda satışı ve giyim sektöründe satışların artmasıyla birlikte fiyatların da yukarıya tırmandığını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda yetkililerin denetimlerini artırmaları gerektiğini belirttiler.
Gerek Rusya ve Ukrayna’dan gelen gerekse Türkiye’den deprem sonrasında ülkemize gelen insanlarla birlikte nüfusun neredeyse milyona ulaştığını iddia eden vatandaşlarımız bu nedenle de gıda özellikle de sebze ve meyve satışlarının arttığını ifade ettiler.
Vatandaşlarımız özellikle gıda satışlarında yükselişi fırsat bilen bazı marketlerin fiyatlarını yukarıya tırmandırdığını, özellikle de sebze ve meyve fiyatlarının çok yükseldiğini sözlerine eklediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.