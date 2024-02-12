Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı dudak uçuklattı

Haftalardır Survivor'da mücadele eden yarışmacıların haftalık kazançları dudak uçuklattı. Ücret listesine göre Turabi, Hakan ve Nefise haftalık 100 bin TL kazanıyor

İşte yarışmacıların haftalık kazançları...

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Özgür Tetik: 60 bin TL

TV8 ekranların yayınlanan Survivor All Star 2024, olayları ve yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kavgaların eksik olmadığı Survivor'da yarışmacıların haftalık kazançları da belli oldu. Sosyal medyada yayılan listeye göre yarışmada en çok para kazanan isimler ise Turabi, Hakan ve Nefise."SURVIVOR'UN MALİYETİ 13 MİLYON DOLAR"Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor'da son olarak kadınlar arasında tansiyon yükseldi. Nefise, Nagihan ve Aleyna arasında yaşanan tartışmada fiziksel temasta bulunuldu. Sinirlerine hakim olamayan Nagihan, Aleyna'yı iterek uzaklaştırmaya çalışınca Acun Ilıcalı, öfkeden sinir krizi geçirdi. Tartışmanın sonunda Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye ödülden men cezası verdi. Tüm bu yaşananlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda edince Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmicem İntepe kadroya dahil oldu.Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'la ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.