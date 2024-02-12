Işın Karaca saçlarını kızına kazıttı

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğrafla hastalığını duyuran Işın Karaca, yeni bir paylaşımla saçlarını kazıttığını gösterdi. Saçlarını kızı Mia'ya kazıtan Karaca, "Saçlarımı çekip elimde kalacağına Mia hepsini kesti. Farkındalıktan çok sevgi, iyilik ve yüksek bilinç... Kahraman kızım Mia" notunu düştü.

Saçlarının dökülmesi nedeniyle kansere yakalandığı düşünülen ünlü şarkıcı, Alopeci Universal yani saç kıran hastalığı ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

Karaca, geçtiğimiz yıl hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de... Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım... Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp, şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…" demişti.

