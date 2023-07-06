TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK’e göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.
Yıllık gıda enflasyonu, yüzde 53,92 olarak hesaplandı.
Haziran enflasyonu, son beş ayın en yüksek aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti.
EN AZ KONUTTA, EN FAZLA LOKANTA VE OTELDE ARTIŞ
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.
ZAM ŞAMPİYONU ÇAY
Haziran ayında zam şampiyonu, yüzde 14,93’lük ortalama fiyat artışıyla “çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri” oldu.
“Oteller, pansiyonlar ve diğerleri”, yüzde 12,27’lik aylık zam oranı ile ikinci, sigaralar yüzde 12,29’luk zam oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
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